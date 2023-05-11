10:11Технологии
Производители смартфонов из РФ нашли способ устанавливать сервисы Google
Фото: depositphotos/prykhodov
Российские бренды смартфонов и планшетов нашли способ обойти ограничения на установку Google-сервисов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке электроники.
Отмечается, что начал отказывать российским производителям в предоставлении лицензии на Google Mobile Services, которая включает такие стандартные сервисы, как Google Play, Gmail, Chrome, YouTube и другие. Решение проблемы компании нашли в плагине MicroG, который дает возможность пользоваться перечисленными программами без лицензии.
Тем не менее есть еще один способ обхода ограничения. Компании обращаются к китайским производственным площадкам, чтобы те позиционировали устройства как международные. Это дает им возможность установки сервисов Google, но лишает возможности предустановки магазина RuStore. В то же время для заводов сохраняются риски деавторизации в случае сотрудничества с российскими вендорами: они уже получили соответствующие оповещения.
Ранее сообщалось, что китайские производители смартфонов начали предустанавливать RuStore на устройства, поставляемые в Россию. Уже установленный при покупке российский магазин приложений можно найти на устройствах Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme, Infinix и Itel.
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