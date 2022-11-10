В Сбербанке заявили о публикации Украиной данных десятков миллионов россиян

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С февраля 2022 года украинские хакеры выложили в открытый доступ личные данные десятков миллионов россиян, эти сведения публиковались в том числе и на теневых ресурсах, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Персональные данные публиковались IT-армией Украины, и, по сути, все, что им было известно про наших граждан: по количеству строк – 180–190 миллионов штук, по количеству граждан, по нашим оценкам, это 55–60 миллионов человек", – сказал он.

По словам Кузнецова, эти данные размещались на разных интернет-ресурсах, в том числе и на теневых. Зампред правления банка отметил, что это стало одним из факторов роста фишинга в РФ.

"Мы на сегодняшний день в среднем за неделю выявляем не менее 1,8 тысячи доменов, имитирующих ресурсы "Сбера", – пояснил он.

Ранее Кузнецов сообщил, что 7 октября Сбербанк выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку. По словам зампреда правления банка, она велась с не менее чем 30 тысяч устройств и длилась 24 часа 7 минут. Кузнецов подчеркнул, что банк в ходе атаки не фиксировал никаких перебоев.

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