Банк России опроверг взлом его информационных систем хакерами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Распространенные сообщения о том, что информационные системы Центробанка РФ были взломаны хакерами, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

О якобы успешном взломе внутренних ресурсов Банка России IT-армией Украины ранее сообщили украинские СМИ.

"Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это – документы, которые были в интернете в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сбербанк 7 октября выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку. По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, она велась с не менее чем 30 тысяч устройств и длилась 24 часа 7 минут. Кузнецов подчеркнул, что банк в ходе атаки не фиксировал никаких перебоев.

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