Ледокол "Арктика" отправится в первое плавание по Севморпути в конце недели

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Атомный ледокол РФ "Арктика" в конце недели отправится в плавание по Северному морскому пути, передает RT со ссылкой на главу "Росатома" Алексея Лихачева.

"Официально вступил в строй головной атомный ледокол "Арктика". 21 октября на нем был поднят государственный флаг. Уже в конце этой недели ледокол отправится в свое первое плавание по Северному морскому пути", – заявил Лихачев.

Атомный ледокол "Арктика" был заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года. В октябре текущего года ледокол официально вошел в состав российского атомного флота.

В серию войдут еще четыре ледокола: "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Их планируют ввести в эксплуатацию в 2021, 2022, 2024 и 2026 годах. Параллельно идет строительство головного ледокола проекта 10510 "Лидер", ввод в строй которого ожидается в 2027 году.

