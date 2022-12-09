Работа мобильного приложения "Тинькофф Банка" восстановлена

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

"Тинькофф Банк" устранил неполадки в работе приложения, со входом в которое ранее наблюдались проблемы. Об этом говорится в мобильном приложении кредитной организации.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, 74% пользователей сообщали, что не могут войти в приложение "Тинькофф Банка", 23% жаловались на перебои в работе сервиса, а 4% – на сбой в работе сайта. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Алапаевска и Казани.

Сбой произошел также в работе приложения Альфа-Банка. Небольшая часть клиентов испытывала временные трудности с работой приложения из-за технических работ.

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