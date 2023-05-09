Rutube подвергся DDoS-атакам в День Победы

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Специалисты зафиксировали ряд DDoS-атак на российский видеохостинг Rutube в День Победы. Об этом ТАСС сообщил технический директор платформы Ростислав Чернаков.

"Атаки сегодня были, в том числе DDOS. Но они были отражены в момент появления угрозы", – сообщил он.

По словам Чернакова, угрозы не повлияли на функционал сайта и его пользователей.

9 мая 2022 года на Rutube была совершена самая мощная хакерская атака за всю историю существования сервиса. В результате нее было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

Летом того же года приложение исчезло из App Store для иностранных пользователей. Скачать его могли только проживающие на территории РФ. Смотреть материалы, размещенные на платформе, из других стран можно было только с помощью веб-версии.

