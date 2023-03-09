МТС улучшила связь в Морозовской детской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Морозовской детской городской клинической больнице повысили скорость мобильного интернета, сообщает пресс-служба компании МТС.

"МТС установила внутреннюю базовую станцию и развернула антенную сеть на территории главного здания больницы – семиэтажного педиатрического корпуса № 1 площадью почти 70 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.

Новое оборудование обеспечивает равномерное покрытие 2G и 4G на всех этажах здания и рассчитано на обеспечение связью 3 тысяч пользователей, а скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с.

Таким образом, сотрудники смогут оперативно решать многие рабочие задачи через интернет, родители оставаться на связи с детьми, а пациенты пользоваться интернет-сервисами, оставаясь включенными в социальную жизнь, отмечает пресс-служба.

"Высокоскоростной интернет стал настоящим помощником человеку во многих ситуациях, в том числе в больницах. Для пациентов крупных столичных медицинских учреждений, где проходят лечение тысячи пациентов не только из Москвы, но и из других регионов страны, интернет становится основным, а иногда и единственным способом общения с близкими и друзьями, и поэтому мы постоянно работаем над улучшением качества связи в московских больницах", – рассказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Ранее сообщалось, что скорость мобильного интернета в ТиНАО выросла до 70 Мб/с. В рамках работ МТС установила новые базовые станции, а также провела перенастройку сети и задействовала новые частотные диапазоны. Модернизация сети затронула 17 крупных ЖК, 15 коттеджных и дачных поселков и 10 деловых объектов.

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