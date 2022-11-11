Морозовской больнице вручили 4-килограммовую "эталонную меру" качества из шоколада

Фото: пресс-служба "Объединённые кондитеры"

Представители Роскачества и холдинг "Объединенные кондитеры" поздравили врачей Морозовской детской городской клинической больницы с Всероссийским днем качества. 10 ноября врачам подарили шоколадную скульптуру в виде гири, изготовленную на фабрике "Красный Октябрь".

С 7 по 13 ноября отмечается неделя качества, которую поддерживают крупные компании и организации страны. Холдинг "Объединенные кондитеры" специально к празднику создал символическую композицию из высококачественного шоколада разных сортов.

"Подарочная композиция изготовлена на знаменитой фабрике "Красный Октябрь", продукция которой была и остается эталоном российского качества кондитерских изделий", – отметил управляющий директор холдинга Алексей Орлов.

Скульптура весом четыре килограмма размещена на "постаменте" из конфет ручной работы и символизирует "эталонную меру" качества. В свою очередь, размещенный на скульптуре знак "Проверено Роскачеством" подчеркивает, что благодаря результатам исследования ведомства российские потребители имеют возможность выбирать лучшие товары (среди них – молочный шоколад "Аленка" и горький "Бабаевский элитный 75% какао", недавно получившие право на размещение знака).

"Морозовская больница всегда была на передовой медицины. Ежедневно ее врачи совершают подвиги, проводя детям уникальные операции. В такой работе качество – всегда на первом месте! За качественную работу врачей Морозовской больницы благодарят Роскачество и холдинг "Объединенные кондитеры", – отметила заместитель руководителя ведомства Светлана Чурусова.



Ранее Сергей Собянин открыл после капремонта педиатрический корпус № 1 Морозовской больницы. По его словам, с вводом в эксплуатацию отремонтированного корпуса мощности и возможности учреждения увеличатся. Собянин подчеркнул, что больница имеет для Москвы ключевое значение: здесь медицинскую помощь получает почти каждый четвертый ребенок.

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