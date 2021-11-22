В Морозовской больнице увеличилось число неродственных трансплантаций костного мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Морозовской детской больнице более чем в семь раз увеличилось количество неродственных трансплантаций костного мозга: до 23 операций в 2021 году по сравнению с тремя в 2019-м. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Неродственные трансплантации костного мозга составляют 20 процентов от общего количества таких операций в Морозовской больнице. Важность заключается в том, что они позволяют значительно увеличить шансы пациентов на выздоровление", – объяснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что бывают ситуации, когда у пациента нет родственников или они по различным причинам не могут быть донорами костного мозга.

Уточняется, что увеличение числа неродственных трансплантаций стало возможно благодаря научному гранту мэра Москвы, направленному на улучшение оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. В настоящее время в Морозовской больнице находится единственное в столице отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

Ранее в Морозовской больнице открыли Городской центр детской трансфузиологии. Он объединит все педиатрические и акушерские стационары Москвы в единую информационно-логистическую сеть, которая обеспечит централизованный выбор и распределение компонентов крови для детей. Ожидается, что открытие центра увеличит объемы заготовки крови и ее компонентов с 5 до 10 тысяч литров в год.

