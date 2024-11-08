Электронный реестр строителей появится в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные департаменты информационных технологий и градостроительной политики представили пилотный проект "Электронный реестр строителей", с помощью которого удастся обеспечить прозрачное взаимодействие органов исполнительной власти и бизнеса. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

"С помощью электронного реестра строителей можно будет контролировать количество сотрудников на возводимых объектах, прогнозировать сроки строительства и возможные трудозатраты", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

По словам министра, реестр также поспособствует повышению качества условий на стройплощадках и улучшению производительности.

Ранее сообщалось, что москвичи могут найти организацию для поверки счетчиков воды через специальный сервис "Поверка счетчиков воды" на mos.ru. Он работает только с аккредитованными организациями-партнерами, зарегистрированными в реестре национальной системы аккредитации.

За год работы сервиса специалисты успешно отработали более 71 тысячи заявок, поверили свыше 44 тысяч счетчиков холодной воды и больше 45 тысяч приборов учета горячей.