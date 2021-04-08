Эксперты обнаружили новое вредоносное ПО для Android, которое маскируется под Netfliх

15:35
Фото: depositphotos/HayDmitriy
В магазине Google Play специалисты из компании Check Point Software Technologies обнаружили новое вредоносное ПО, которое маскируется под официальное приложение стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает РИА Новости.
В компании отметили, что ПО под названием FlixOnline позволяет пользователям просматривать контент сервиса, после чего начинает отслеживать уведомления пользователей в WhatsApp и от их имени отправлять автоматическую рассылку с предложением двухмесячного бесплатного просмотра Netflix Premium.
"Программа позволяет злоумышленникам распространять вредоносное ПО через ссылки, похищать информацию и данные из учетных записей пользователей WhatsApp, а также распространять поддельные или вредоносные сообщения среди контактов и групп в WhatsApp", – уточнили специалисты.
Исследователи Check Point Research предоставили данные о найденном вредоносном ПО компании Google, после чего приложение оперативно было удалено.
За два месяца вирусное приложение FlixOnline скачали около 500 раз.
Специалисты напомнили, что при подозрении вирусной атаки необходимо сразу же удалить приложение и изменить пароли в каждом своем аккаунте.
Ранее в России злоумышленники используют Telegram-ботов для создания поддельных страниц туристических сервисов. Через форму оплаты жертва сама переводит средства мошенникам.
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