Apple отключил российскую версию официального сайта

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Американская компания Apple остановила работу российского раздела своего официального сайта. Теперь при переходе по адресу apple.ru автоматически открывается русскоязычная страница техподдержки.

На этой странице находится справочная информация о неполадках в работе гаджетов Apple.

В настоящее время домашнюю страницу загрузить невозможно, при этом неизвестно, чем вызваны изменения. Пока компания Apple не дала официальный комментарий по поводу изменений.

В августе американская компания Google начала блокировать сервисы Google Workspace, куда входят корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и другое для российских организаций, находящихся под санкциями.

По данным IT-компании, после блокировки сервисов сотрудники не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs. Из-за этого появились риски финансовых и репутационных потерь, так как почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google.