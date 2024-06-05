The Guardian: русские хакеры атаковали несколько больниц в Лондоне

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Российские хакеры, применив вирус-шифровальщик, вызвали сбои в работе нескольких крупнейших больниц Лондона. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на The Guardian.

Первой целью хакеров, по данным СМИ, стала компания Synnovis, которая играет роль крупнейшей организации в сфере лабораторных исследований для больниц. В дальнейшем представители нескольких медучреждений Лондона заявили о чрезвычайном положении.

В связи с хакерской атакой врачи решили отменить все операции и такие процедуры, как переливание крови. Также была приостановлена выдача результатов анализов.

Бывший исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Кьяран Мартин прокомментировал произошедшее и заявил, что данная атака является крайне серьезным инцидентом. По его данным, ее организаторами выступили члены связанной с Россией хакерской группировки Qilin, которая на протяжении почти двух лет нарушает работу различных организаций по всему миру.

Эксперт также обратил внимание, что злоумышленники даже не представляли масштабы проблем, к которым приведет атака на Synnovis.

Министр здравоохранения Британии Виктория Аткинс тоже прокомментировала данную ситуацию, подчеркнув, что ее абсолютным приоритетом является безопасность пациентов и возобновление предоставления им услуг в кратчайшие сроки. В связи с этим авторы статьи не стали исключать, что хакерам могут предложить выкуп.

Ранее сообщалось, что оппозиционная партия "Христианско-демократический союз" Германии подверглась масштабной кибератаке. Инцидент произошел за неделю до выборов в Европарламент. Партия сумела изолировать часть своей ИТ-инфраструктуры от Сети в целях ее защиты. Однако так и не удалось выяснить, успели ли киберпреступники получить доступ к конфиденциальным данным.

