Почти 900 тысяч москвичей воспользовались цифровым помощником для врачей и пациентов

17:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Порядка 900 тысяч жителей Москвы воспользовались цифровым помощником для врачей и пациентов с февраля 2021 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Помощник интегрирован с сервисами записи на прием ЕМИАС и доступен для взрослых москвичей при записи к терапевту, гинекологу, офтальмологу, оториноларингологу, а также для родителей несовершеннолетних.
Кроме того, в столице к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) подключены свыше 1,3 тысячи аппаратов КТ, МРТ, рентген-аппаратов, маммографов. Данный сервис предусматривает возможность голосового ввода заключений. В него также интегрированы нейросети, которые обрабатывают снимки и наносят цветовую разметку в местах, где необходимо особое внимание медика. При этом у врачей есть возможность использовать оригинальный снимок с изображением и обработанный искусственным интеллектом снимок.
Искусственный интеллект также применяется в системе поддержки принятия врачебных решений (СППВР), которая помогла врачам поставить пять миллионов предварительных диагнозов с октября 2020 года. Уточняется, что предварительный диагноз, поставленный СППВР, оказывается верным в 70% случаев.
В марте 2020 года был запущен сервис "Вакцинопрофилактика", который содержит данные о прививках пациента. Также существует централизованный лабораторный сервис, который позволяет загружать результаты исследований в систему сразу после получения.
Сервис "Диспансерное наблюдение", с помощью которого медики смогут наблюдать и сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями, поставленных на диспансерное наблюдение, планируют запустить в скором времени. Отмечается, что системой также будет сформирован персональный план необходимых исследований для прохождения в течение года.
Ранее сообщалось, что цифровыми услугами в Москве не пользуются 2,5% жителей. Их количество за последние пять лет уменьшилось более чем в 10 раз.
Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что по итогам 2021 года Москва заняла первое место в России по числу граждан, которые получают государственные услуги в электронном виде.
Она добавила, что в настоящее время на портале mos.ru представлено свыше 380 различных услуг. В 2011 году Москва стала первой в России предоставлять электронные услуги. За все время работы ресурса им воспользовались более 2,5 миллиарда раз.
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