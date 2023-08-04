В Минцифры опровергли сообщения о внесении данных на "Госуслуги" без согласия граждан

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пользователи "Госуслуг" самостоятельно вносят данные о фактическом месте проживания, сообщения о несогласованном с ними размещении этих сведений на сайте не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минцифры РФ.

"В СМИ появилась информация о том, что "Госуслуги" стали указывать в профиле данные о фактическом месте проживания пользователей, которые не заполняли их сами. В сообщениях есть неточности, поэтому мы решили объяснить, как это работает", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как объяснили в Минцифры, раздел о фактическом месте жительства существует на "Госуслугах" с момента запуска портала. Там могут отображаться только те данные, которые заполнил сам пользователь, добавили в ведомстве.

Тем не менее в Минцифры предупредили, что внутри сервиса есть ряд услуг, при оказании которых требуется заполнение данных о месте проживания. Впоследствии эта информация может быть "подтянута" в личный кабинет "Госуслуг", о чем сообщается заранее.

Все данные фактическом месте проживания можно исправить или удалить, резюмировали в министерстве.

Ранее на "Госуслугах" начали отображаться билеты на железнодорожные направления, приобретенные по российскому паспорту. Их можно найти в разделе "Документы – QR-коды документов".

Отмечается, что пассажиры всегда могут уточнить номер вагона или места, просто открыв приложение.

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