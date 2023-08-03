На "Госуслугах" стали отображаться купленные ж/д билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Билеты на железнодорожные направления, приобретенные по российскому паспорту, теперь отображаются на "Госуслугах". Их можно найти в разделе "Документы – QR-коды документов".

"Не важно, каким способом куплен билет, в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ", – сообщается в описании к обновлению приложения "Госуслуг".

Пассажиры всегда могут уточнить номер вагона или места, просто открыв приложение.

Ранее возможность получать и оплачивать налог на имущество, НДФЛ, транспортный и земельный налоги появилась на "Госуслугах". Чтобы подключить функцию, необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, затем подписать сформированное заявление в приложении "Госключ", объяснили в ведомстве. После нужно дождаться сообщения, которое придет в течение нескольких минут, что согласие принято.



Подача документов через "Госуслуги" станет обязательной для всех вузов России