10:55Технологии
На "Госуслугах" стали отображаться купленные ж/д билеты
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Билеты на железнодорожные направления, приобретенные по российскому паспорту, теперь отображаются на "Госуслугах". Их можно найти в разделе "Документы – QR-коды документов".
"Не важно, каким способом куплен билет, в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ", – сообщается в описании к обновлению приложения "Госуслуг".
Пассажиры всегда могут уточнить номер вагона или места, просто открыв приложение.
Ранее возможность получать и оплачивать налог на имущество, НДФЛ, транспортный и земельный налоги появилась на "Госуслугах". Чтобы подключить функцию, необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, затем подписать сформированное заявление в приложении "Госключ", объяснили в ведомстве. После нужно дождаться сообщения, которое придет в течение нескольких минут, что согласие принято.
Подача документов через "Госуслуги" станет обязательной для всех вузов России
Читайте также