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04 июля, 08:37

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Спрос на кондиционеры в Москве увеличился на 138%

Продажи кондиционеров увеличились в Москве на 138%

Фото: depositphotos/sbotas

С 24 июня по 1 июля 2024 года число покупок кондиционеров в столице выросло на 138% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такие данные Москве 24 предоставили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

"Традиционно на начало лета приходится высокий сезон продаж климатической техники. Устоявшиеся жаркие дни в конце июня – начале июля лишь усилили потребительский спрос на комфорт среди москвичей и гостей столицы", – отметили эксперты.

В целом средняя цена на кондиционеры в этом году составила 35 310 рублей – на 17% выше, чем годом ранее. В свою очередь, средняя стоимость вентиляторов за год выросла на 9% и составила 2 430 рублей, а число покупок оказалось выше на 66%.

По данным аналитиков, при выборе техники покупатели отдавали предпочтение одиночным сплит-системам с внешним блоком, а также напольным моноблочным моделям. Если говорить о вентиляторах, то наибольшим спросом пользовались напольные и настольные варианты с тремя режимами работы.

В этом году наблюдается увеличенный интерес к технике китайских брендов и продукции дружественных стран. Также растет доля собственных торговых марок ретейлеров. Заметен и повышенный спрос на более дорогие модели, что отражается в увеличении показателя средней ценовой категории.
из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс"

Ранее россиянам рассказали, как настроить кондиционер в жару. По словам врача Дениса Банного, разница между температурой на улице и в помещении с работающей сплит-системой должна быть не больше 5–10 градусов. Если разрыв будет слишком большим, есть риск переохладиться.

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