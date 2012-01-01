Эксперты рассказали, как выбрать кондиционер летом 2024 года

Температура воздуха в первые числа июня в Москве будет выше нормы на четыре-пять градусов, предупредили синоптики. Находиться в квартире в такую жару без какого-либо охлаждения очень непросто: Москва 24 выяснила у экспертов, сколько в этом сезоне стоит кондиционер и на что обратить внимание при его покупке.
Прохлада в доме
Для комфортной температуры в квартире стоит рассмотреть кондиционер или сплит-систему, рассказал Москве 24 технолоблогер Павел Трухачев. Разница между ними в том, что при работе первого устройства есть приток свежего воздуха, а второго, как правило, нет. Если такие сплит-системы и встречаются, то стоят порядком дороже, отметил специалист.
Сами кондиционеры подразделяются на:
- мобильные;
- оконные;
- колонные.
Однако устройства последнего типа устанавливают обычно в магазинах, так как они крупные по габаритам, объяснил Трухачев.
"Если устанавливать оконный кондиционер, то под него понадобится новая рама. А под мобильный – отверстие в стене или окне, либо нужно докупать специальную вставку в оконный проем", – предупредил эксперт.
При этом следует помнить, что сплит-система хоть и не занимает место у окна, но отнимает пространство стены как с внешней стороны, так и в самом помещении. Кроме того, установить такое оборудование самостоятельно не получится – нужно будет обращаться к услугам мастера, подчеркнул специалист.
Как выбрать?
Кондиционер или сплит-система помогут справиться с жарой, если при покупке обратить внимание на мощность устройства, отметил Павел Трухачев. Здесь за основу берется показатель BTU – британская тепловая единица. В них измеряется производительность охлаждения воздуха.
У каждого устройства есть маркировка: например, 7, 9, 12. Это соответствует показателям 7 000 BTU, 9 000 BTU и так далее. К примеру, первый вариант подойдет для квартиры площадью примерно 20 квадратных метров, отметил техноблогер.
"При этом если у сплит-систем индекс начинается с 7 000 BTU, то кондиционеры бывают и меньшей мощности. Но, как показывает практика, цена из-за этого не меняется. А оконные кондиционеры и вовсе стоят дороже сплит-систем", – добавил он.
В Сети можно найти таблицы, где уже есть все расчеты относительно BTU и квадратуры помещения. Однако стоит учитывать, что электроприборы и человек тоже производят тепло. Если в помещении людно и много техники, нужно покупать охлаждающие устройства с запасом мощности, обратил внимание Трухачев.
Также стоит рассмотреть инверторные сплит-системы, заметил в беседе с Москвой 24 генеральный директор климатической компании Евгений Тюрин. Такое устройство охлаждает помещение постоянно, в зависимости от потребностей.
Эксперт напомнил, что для максимальной пользы от любого вида охлаждающего устройства важно помнить о его регулярном обслуживании. По его словам, очистку нужно проводить два раза в год – до начала использования и после.
Сколько стоит прохлада?
Цена сплит-систем и кондиционеров зависит от сезона, указал Евгений Тюрин. Он подчеркнул, что обычно покупатели массово бегут в магазины в конце весны, из-за чего растет спрос как на сами устройства, так и на услуги по их установке.
Фирма также имеет значение, обратили внимание опрошенные Москвой 24 эксперты. Павел Трухачев отметил устройства от компаний Ballu, General Climate и Nordfrost. Евгений Тюрин, в свою очередь, выделил таких производителей, как Hisense, Haier, Daikin, Midea и Gree.
Монтаж сплит-системы в квартире, по оценкам гендира климатической компании, стоит от 9 до 25 тысяч. Это цена, если длина трассы, которая соединяет наружный и внутренний блоки, составляет до пяти метров. Такая же стоимость сохранится, когда услуга оказана в один этап. При этом она увеличится в случае вызова мастера дважды: на стадии ремонта, чтобы пробить трассу, и после для установки самого оборудования, заключил Тюрин.