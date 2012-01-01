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31 мая, 15:23

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Эксперты рассказали, как выбрать кондиционер летом 2024 года

Из жары в холод: как правильно выбрать кондиционер в квартиру

Температура воздуха в первые числа июня в Москве будет выше нормы на четыре-пять градусов, предупредили синоптики. Находиться в квартире в такую жару без какого-либо охлаждения очень непросто: Москва 24 выяснила у экспертов, сколько в этом сезоне стоит кондиционер и на что обратить внимание при его покупке.

Прохлада в доме

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Для комфортной температуры в квартире стоит рассмотреть кондиционер или сплит-систему, рассказал Москве 24 технолоблогер Павел Трухачев. Разница между ними в том, что при работе первого устройства есть приток свежего воздуха, а второго, как правило, нет. Если такие сплит-системы и встречаются, то стоят порядком дороже, отметил специалист.

Минус кондиционеров в том, что весь конструктив с компрессором находится в одном корпусе. Из-за этого они более шумные. У сплит-системы внешний блок установлен на улице, поэтому в помещении особо ничего не слышно.
Павел Трухачев
технолоблогер

Сами кондиционеры подразделяются на:

  • мобильные;
  • оконные;
  • колонные.

Однако устройства последнего типа устанавливают обычно в магазинах, так как они крупные по габаритам, объяснил Трухачев.

"Если устанавливать оконный кондиционер, то под него понадобится новая рама. А под мобильный – отверстие в стене или окне, либо нужно докупать специальную вставку в оконный проем", – предупредил эксперт.

При этом следует помнить, что сплит-система хоть и не занимает место у окна, но отнимает пространство стены как с внешней стороны, так и в самом помещении. Кроме того, установить такое оборудование самостоятельно не получится – нужно будет обращаться к услугам мастера, подчеркнул специалист.

Как выбрать?

Фото: 123RF/TEA

Кондиционер или сплит-система помогут справиться с жарой, если при покупке обратить внимание на мощность устройства, отметил Павел Трухачев. Здесь за основу берется показатель BTU – британская тепловая единица. В них измеряется производительность охлаждения воздуха.

У каждого устройства есть маркировка: например, 7, 9, 12. Это соответствует показателям 7 000 BTU, 9 000 BTU и так далее. К примеру, первый вариант подойдет для квартиры площадью примерно 20 квадратных метров, отметил техноблогер.

Если мы умножим 7 000 BTU на коэффициент 0,3, то получим 2 100 Вт, или 2,1 кВт. Значит, на каждый "квадрат" при средней высоте потолка в 2,7 метра мощность охлаждения составит примерно 100 Вт. Этого достаточно для поддержания комфортной температуры в помещении.
Павел Трухачев
технолоблогер

"При этом если у сплит-систем индекс начинается с 7 000 BTU, то кондиционеры бывают и меньшей мощности. Но, как показывает практика, цена из-за этого не меняется. А оконные кондиционеры и вовсе стоят дороже сплит-систем", – добавил он.

В Сети можно найти таблицы, где уже есть все расчеты относительно BTU и квадратуры помещения. Однако стоит учитывать, что электроприборы и человек тоже производят тепло. Если в помещении людно и много техники, нужно покупать охлаждающие устройства с запасом мощности, обратил внимание Трухачев.

Также стоит рассмотреть инверторные сплит-системы, заметил в беседе с Москвой 24 генеральный директор климатической компании Евгений Тюрин. Такое устройство охлаждает помещение постоянно, в зависимости от потребностей.

Инверторное оборудование работает по принципу "климат-контроля". То есть всегда охлаждает помещение, иногда интенсивно, а иногда слабо.
Евгений Тюрин
генеральный директор климатической компании

Эксперт напомнил, что для максимальной пользы от любого вида охлаждающего устройства важно помнить о его регулярном обслуживании. По его словам, очистку нужно проводить два раза в год – до начала использования и после.

Сколько стоит прохлада?

Фото: 123RF/eakrinr

Цена сплит-систем и кондиционеров зависит от сезона, указал Евгений Тюрин. Он подчеркнул, что обычно покупатели массово бегут в магазины в конце весны, из-за чего растет спрос как на сами устройства, так и на услуги по их установке.

В эконом-сегменте можно найти кондиционер за 15 тысяч рублей, а сплит-систему – за 25–30. До 70 тысяч – это средняя категория. Премиум можно купить за 70–200 тысяч рублей.
Евгений Тюрин
генеральный директор климатической компании

Фирма также имеет значение, обратили внимание опрошенные Москвой 24 эксперты. Павел Трухачев отметил устройства от компаний Ballu, General Climate и Nordfrost. Евгений Тюрин, в свою очередь, выделил таких производителей, как Hisense, Haier, Daikin, Midea и Gree.

Монтаж сплит-системы в квартире, по оценкам гендира климатической компании, стоит от 9 до 25 тысяч. Это цена, если длина трассы, которая соединяет наружный и внутренний блоки, составляет до пяти метров. Такая же стоимость сохранится, когда услуга оказана в один этап. При этом она увеличится в случае вызова мастера дважды: на стадии ремонта, чтобы пробить трассу, и после для установки самого оборудования, заключил Тюрин.

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Шмакова Екатерина

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