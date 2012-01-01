Эксперты рассказали, как выбрать кондиционер летом 2024 года

Температура воздуха в первые числа июня в Москве будет выше нормы на четыре-пять градусов, предупредили синоптики. Находиться в квартире в такую жару без какого-либо охлаждения очень непросто: Москва 24 выяснила у экспертов, сколько в этом сезоне стоит кондиционер и на что обратить внимание при его покупке.

Прохлада в доме

Для комфортной температуры в квартире стоит рассмотреть кондиционер или сплит-систему, рассказал Москве 24 технолоблогер Павел Трухачев. Разница между ними в том, что при работе первого устройства есть приток свежего воздуха, а второго, как правило, нет. Если такие сплит-системы и встречаются, то стоят порядком дороже, отметил специалист.





Павел Трухачев технолоблогер Минус кондиционеров в том, что весь конструктив с компрессором находится в одном корпусе. Из-за этого они более шумные. У сплит-системы внешний блок установлен на улице, поэтому в помещении особо ничего не слышно.

Сами кондиционеры подразделяются на:

мобильные;

оконные;

колонные.

Однако устройства последнего типа устанавливают обычно в магазинах, так как они крупные по габаритам, объяснил Трухачев.

"Если устанавливать оконный кондиционер, то под него понадобится новая рама. А под мобильный – отверстие в стене или окне, либо нужно докупать специальную вставку в оконный проем", – предупредил эксперт.

При этом следует помнить, что сплит-система хоть и не занимает место у окна, но отнимает пространство стены как с внешней стороны, так и в самом помещении. Кроме того, установить такое оборудование самостоятельно не получится – нужно будет обращаться к услугам мастера, подчеркнул специалист.

Как выбрать?

Кондиционер или сплит-система помогут справиться с жарой, если при покупке обратить внимание на мощность устройства, отметил Павел Трухачев. Здесь за основу берется показатель BTU – британская тепловая единица. В них измеряется производительность охлаждения воздуха.

У каждого устройства есть маркировка: например, 7, 9, 12. Это соответствует показателям 7 000 BTU, 9 000 BTU и так далее. К примеру, первый вариант подойдет для квартиры площадью примерно 20 квадратных метров, отметил техноблогер.





Павел Трухачев технолоблогер Если мы умножим 7 000 BTU на коэффициент 0,3, то получим 2 100 Вт, или 2,1 кВт. Значит, на каждый "квадрат" при средней высоте потолка в 2,7 метра мощность охлаждения составит примерно 100 Вт. Этого достаточно для поддержания комфортной температуры в помещении.

"При этом если у сплит-систем индекс начинается с 7 000 BTU, то кондиционеры бывают и меньшей мощности. Но, как показывает практика, цена из-за этого не меняется. А оконные кондиционеры и вовсе стоят дороже сплит-систем", – добавил он.

В Сети можно найти таблицы, где уже есть все расчеты относительно BTU и квадратуры помещения. Однако стоит учитывать, что электроприборы и человек тоже производят тепло. Если в помещении людно и много техники, нужно покупать охлаждающие устройства с запасом мощности, обратил внимание Трухачев.

Также стоит рассмотреть инверторные сплит-системы, заметил в беседе с Москвой 24 генеральный директор климатической компании Евгений Тюрин. Такое устройство охлаждает помещение постоянно, в зависимости от потребностей.





Евгений Тюрин генеральный директор климатической компании Инверторное оборудование работает по принципу "климат-контроля". То есть всегда охлаждает помещение, иногда интенсивно, а иногда слабо.

Эксперт напомнил, что для максимальной пользы от любого вида охлаждающего устройства важно помнить о его регулярном обслуживании. По его словам, очистку нужно проводить два раза в год – до начала использования и после.

Сколько стоит прохлада?

Цена сплит-систем и кондиционеров зависит от сезона, указал Евгений Тюрин. Он подчеркнул, что обычно покупатели массово бегут в магазины в конце весны, из-за чего растет спрос как на сами устройства, так и на услуги по их установке.





Евгений Тюрин генеральный директор климатической компании В эконом-сегменте можно найти кондиционер за 15 тысяч рублей, а сплит-систему – за 25–30. До 70 тысяч – это средняя категория. Премиум можно купить за 70–200 тысяч рублей.

Фирма также имеет значение, обратили внимание опрошенные Москвой 24 эксперты. Павел Трухачев отметил устройства от компаний Ballu, General Climate и Nordfrost. Евгений Тюрин, в свою очередь, выделил таких производителей, как Hisense, Haier, Daikin, Midea и Gree.

Монтаж сплит-системы в квартире, по оценкам гендира климатической компании, стоит от 9 до 25 тысяч. Это цена, если длина трассы, которая соединяет наружный и внутренний блоки, составляет до пяти метров. Такая же стоимость сохранится, когда услуга оказана в один этап. При этом она увеличится в случае вызова мастера дважды: на стадии ремонта, чтобы пробить трассу, и после для установки самого оборудования, заключил Тюрин.