WhatsApp сможет работать одновременно на нескольких гаджетах

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WhatsApp сможет работать одновременно на четырех мобильных устройствах, используя одну учетную запись. Об этом сообщает WABetaInfo со ссылкой на топ-менеджеров Facebook и WhatsApp.

Сейчас, если попытаться запустить мессенджер на другом смартфоне, он перестанет работать на первом.

По словам разработчиков, новая возможность не поставит под угрозу сквозное шифрование данных. Даже если один из гаджетов разрядится, синхронизация продолжит функционировать.

Также в мессенджере подтвердили разработку "однократного просмотра". После того как получатель прочитает сообщение, оно удалится. Также расширятся возможности "исчезающих сообщений": их можно будет включать в чатах.

Новые функции появятся в одной из публичных бета-версий приложения, а позже станут доступны и всем пользователям.

В начале мая Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о возможной угрозе для их персональных данных. В ведомстве напомнили, что приложение передает информацию о клиентах компании Facebook.