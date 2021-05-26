Эксперт рассказал, как восстановить удаленную переписку "ВКонтакте"

09:25
Фото: depositphotos/Vadymvdrobot
В зависимости от давности удаления и возможности связаться со вторым участником беседы существует несколько способов восстановить удаленную переписку в соцсети "Вконтакте". Об этом агентству "Прайм" рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"Если вы удалили переписку только что, используйте появившуюся надпись: "Восстановить" (она будет присутствовать до обновления экрана). Если вы не успели восстановить удаленную переписку, можно обратиться к собеседнику (если есть такой вариант) и попросить его прислать удаленные фрагменты беседы", – сообщил специалист.
Он отметил, что если подобные варианты не подходят, то нужно задействовать технические возможности сайта. Соцсеть "ВКонтакте" сохраняет все данные пользователя, включая имена отправителей и получателей, дату и время общения, количество и текст сообщений, а также вложения.
Пункт 3 статьи 10.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" обязывает VK хранить переписку не менее шести месяцев. В течение полугода пользователь в праве запросить архив личных данных за этот срок. Однако вряд ли удастся восстановить данные за более продолжительный период – скорее всего, они будут удалены с серверов.
Кузьменко предостерег от использования сторонних приложений, обещающих восстановить данные в обмен на доступ к аккаунту, даже если эти программы можно скачать в Google Play.
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