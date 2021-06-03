Bloomberg назвал дату презентации новой версии Windows

Фото: depositphotos/scanrail

Названа дата презентации новой версии Windows. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, обновленную операционную систему представят 24 июня.

Как заявил главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла, новое ПО несет в себе одно из самых значительных изменений этого десятилетия в сфере операционных систем для компьютеров. В частности, Windows изменит дизайн, а также добавит дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store.

Авторы обновления также смогли упростить способы взаимодействия пользователей, отметил Наделла.

Изначально новое ПО будет распространено среди людей, которые после презентации успеют подать заявку на участие в тестировании. Ожидается, что новая версия Windows выйдет на рынок осенью 2021 года.

Ранее сообщалось, что операционная система Windows 10 получила полноценную поддержку работы с гарнитурой Apple AirPods. Изменения в работе с Bluetooth-гарнитурами были внедрены в рамках крупного обновления системы.