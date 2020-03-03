Эксперт рассказал, как обезопасить себя от потери бонусов со скидочных карт

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Россияне пренебрежительно относятся к своим аккаунтам в программах лояльности, поэтому происходят кражи скидочных бонусов. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов.

Однако эксперт отметил, что для компаний безопасность карт лояльности покупателей не является приоритетом. Семенов посоветовал пользователям внимательнее относиться к интернет-безопасности своих личных данных в сфере бонусных баллов от компаний.





Иван Семенов IT-специалист В первую очередь сам пользователь должен внимательнее к этому относиться. Знать, насколько хорошо ты придумываешь пароль к своему аккаунту, если есть факторная идентификация, то обязательно ее включать, проверять баланс чаще, смотреть, куда списались бонусы, почему они списались. Часть бонусов зачастую сами сгорают из-за того, что люди просто не знают, что они у них есть.



Семенов, отметил, что компании фокусируются не на сохранении и безопасности бонусных баллов своих клиентов, а как раз наоборот – им выгодно, чтобы эти бонусы тратились. Эксперт также обратил внимание на незначительность ответственности за подобного рода правонарушения.

"Ответственность какая-то есть, но она совсем небольшая. Наказание меньше, пользователь не следит, потому что для него это не настолько важно, сама компания, которая разрабатывает эти бонусы, тоже не слишком акцентирует внимание, ну есть жалобы. Поэтому это все и происходит", – заключил Семенов.

Ранее россиян предупредили о росте краж с бонусных карт. По словам эксперта компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова, в прошлом году количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах возросло в несколько раз. Причем в денежном эквиваленте программы лояльности оцениваются примерно в 50 миллиардов рублей.