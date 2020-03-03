Эксперт рассказал, как обезопасить себя от потери бонусов со скидочных карт

10:06
Фото: depositphotos/dedivan1923
Россияне пренебрежительно относятся к своим аккаунтам в программах лояльности, поэтому происходят кражи скидочных бонусов. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов.
Однако эксперт отметил, что для компаний безопасность карт лояльности покупателей не является приоритетом. Семенов посоветовал пользователям внимательнее относиться к интернет-безопасности своих личных данных в сфере бонусных баллов от компаний.
Семенов, отметил, что компании фокусируются не на сохранении и безопасности бонусных баллов своих клиентов, а как раз наоборот – им выгодно, чтобы эти бонусы тратились. Эксперт также обратил внимание на незначительность ответственности за подобного рода правонарушения.
"Ответственность какая-то есть, но она совсем небольшая. Наказание меньше, пользователь не следит, потому что для него это не настолько важно, сама компания, которая разрабатывает эти бонусы, тоже не слишком акцентирует внимание, ну есть жалобы. Поэтому это все и происходит", – заключил Семенов.
Ранее россиян предупредили о росте краж с бонусных карт. По словам эксперта компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова, в прошлом году количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах возросло в несколько раз. Причем в денежном эквиваленте программы лояльности оцениваются примерно в 50 миллиардов рублей.
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