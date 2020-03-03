Эксперты рассказали о росте краж бонусов со скидочных карт

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Мошенники все чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян, сообщает газета "Известия".

По словам эксперта компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова, в прошлом году количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах возросло в несколько раз.

Специалисты считают, что интерес злоумышленников обоснован, поскольку бонусы легко монетизировать или списать в счет 50% от покупки в магазине. Отмечается, что программы лояльности в денежном эквиваленте оцениваются примерно в 50 миллиардов рублей.

Сизов рассказал, что мошенники могут получать доступ к личному кабинету клиентов и расплачиваться его бонусами за свои покупки. Также они могут зарегистрировать личный кабинет на карту другого человека.

В основном бонусы крадут "начинающие" мошенники или сотрудники магазинов и кол-центров, уверены эксперты. В результате доверие клиентов к таким программам падает, а розничные сети ежемесячно теряют не менее 2–3 миллионов рублей. Чтобы защититься от мошенников, они начали вводить двухфакторную идентификацию.

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассказала о мошенниках, которые представляются сотрудниками службы. По ее данным, злоумышленники звонят в банки с целью получения конфиденциальной информации, а именно паспортных данных или номеров банковских карт. В Росфинмониторинге призвали сотрудников кредитных организации быть более бдительными.

В службе напомнили, что предоставление информации по телефону не предусмотрено форматом работы службы. Представители Росфинмониторинга попросили сообщать о подобных звонках как в саму службу, так и в правоохранительные органы.