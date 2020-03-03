Эксперты рассказали о росте краж бонусов со скидочных карт

Фото: depositphotos/06photo
Мошенники все чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян, сообщает газета "Известия".
По словам эксперта компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова, в прошлом году количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах возросло в несколько раз.
Специалисты считают, что интерес злоумышленников обоснован, поскольку бонусы легко монетизировать или списать в счет 50% от покупки в магазине. Отмечается, что программы лояльности в денежном эквиваленте оцениваются примерно в 50 миллиардов рублей.
Сизов рассказал, что мошенники могут получать доступ к личному кабинету клиентов и расплачиваться его бонусами за свои покупки. Также они могут зарегистрировать личный кабинет на карту другого человека.
В основном бонусы крадут "начинающие" мошенники или сотрудники магазинов и кол-центров, уверены эксперты. В результате доверие клиентов к таким программам падает, а розничные сети ежемесячно теряют не менее 2–3 миллионов рублей. Чтобы защититься от мошенников, они начали вводить двухфакторную идентификацию.
Федеральная служба по финансовому мониторингу рассказала о мошенниках, которые представляются сотрудниками службы. По ее данным, злоумышленники звонят в банки с целью получения конфиденциальной информации, а именно паспортных данных или номеров банковских карт. В Росфинмониторинге призвали сотрудников кредитных организации быть более бдительными.
В службе напомнили, что предоставление информации по телефону не предусмотрено форматом работы службы. Представители Росфинмониторинга попросили сообщать о подобных звонках как в саму службу, так и в правоохранительные органы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: