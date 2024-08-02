Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 16:40

Технологии
Главная / Новости /

Эксперт Ульянов дал советы, как подготовить личный смартфон к продаже

Эксперт рассказал, как подготовить личный смартфон к продаже

Фото: depositphotos/tatsianama

Перед продажей смартфона нужно обязательно выйти из всех аккаунтов и удалить с устройства все данные, рассказал Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" выяснили, что почти половина бывших в употреблении гаджетов продается вместе с данными предыдущих владельцев. Отмечается, что с этим сталкивались 41% покупателей.

В целом на устройствах часто хранятся важные файлы, конфиденциальные записи и компрометирующие фотографии. Чтобы данные не попали к третьим лицам, перед продажей смартфона всю информацию нужно перенести на другое устройство.

Самый простой и базовый способ очистить гаджет от ваших данных – сброс к заводским настройкам. Также необходимо отвязать все возможные аккаунты.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Также перед передачей гаджета новому владельцу нужно убедиться, что в смартфоне не осталась сим-карта.

"Не стоит передавать симку вместе с гаджетом, так как к ней могут быть привязаны ваши личные аккаунты. Нужно ее изымать", – указал эксперт.

Ранее россиянам дали советы по защите смартфона от вредоносного ПО в мессенджерах, которое может взламывать гаджеты. Для собственной безопасности не стоит скачивать подозрительные приложения и давать им доступ к данным. Если вредоносная программа все-таки запустилась, стоит сделать сброс к заводским настройкам.

Читайте также


Медведева Светлана

технологииэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика