Эксперт Ульянов дал советы, как подготовить личный смартфон к продаже

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Перед продажей смартфона нужно обязательно выйти из всех аккаунтов и удалить с устройства все данные, рассказал Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" выяснили, что почти половина бывших в употреблении гаджетов продается вместе с данными предыдущих владельцев. Отмечается, что с этим сталкивались 41% покупателей.

В целом на устройствах часто хранятся важные файлы, конфиденциальные записи и компрометирующие фотографии. Чтобы данные не попали к третьим лицам, перед продажей смартфона всю информацию нужно перенести на другое устройство.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Самый простой и базовый способ очистить гаджет от ваших данных – сброс к заводским настройкам. Также необходимо отвязать все возможные аккаунты.

Также перед передачей гаджета новому владельцу нужно убедиться, что в смартфоне не осталась сим-карта.

"Не стоит передавать симку вместе с гаджетом, так как к ней могут быть привязаны ваши личные аккаунты. Нужно ее изымать", – указал эксперт.

Ранее россиянам дали советы по защите смартфона от вредоносного ПО в мессенджерах, которое может взламывать гаджеты. Для собственной безопасности не стоит скачивать подозрительные приложения и давать им доступ к данным. Если вредоносная программа все-таки запустилась, стоит сделать сброс к заводским настройкам.