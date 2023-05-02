Перечислены наиболее популярные браузеры в мире

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Google Chrome, Safari и Microsoft Edge стали самыми популярными браузерами в мире, сообщает "Газета.ру".

Согласно данным издания, Google Chrome по-прежнему возглавляет обновленный рейтинг наиболее популярных интернет-браузеров. Его доля рынка составляет 66,13%. На вторую строчку списка вышел браузер Safari, который используется на продуктах Apple. На его долю пришлось 11,87% рынка. Тройку лидеров замкнул Microsoft Edge, который ранее располагался на втором месте. Доля рынка браузера от Microsoft составила 11%.

На четвертом и пятом местах оказались Mozilla Firefox (5,65%) и Opera (3,09%) соответственно. Internet Explorer занял шестую позицию (0,55%).

Ранее сообщалось, что Microsoft внедрила искусственный интеллект в поисковую систему и браузер. Программное обеспечение позволит крупным компаниям создавать чат-боты, которые будут похожи на ChatGPT. Нововведение обеспечит улучшенный поиск, обновит интерфейс чата и даст возможность создавать контент, заявили в компании.

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