Стали известны предварительные сроки выхода безрамочного iPhone 16

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Американская корпорации Apple презентует новые безрамочные смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max не ранее 2024 года. Об этом сообщает The Elec.

По данным издания, сейчас компания имеет сложности в вопросе разработки полностью безрамочного экрана, где Face ID будет встроен в панель. Рамок лишат только премиальные модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Между тем более ранняя по срокам новинка корпорации iPhone 15 будет иметь привычный Dynamic Island по аналогии с iPhone 14 и 14 Plus.

По предположению инсайдеров, пользователи продукции Apple также могут рассчитывать на дальнейший выход iPhone 18.

Помимо этого, в 2024 году корпорация также может выпустить самые дешевые наушники AirPods. Предварительная стоимость аксессуара оценивается в 99 долларов (около 6,7 тысячи рублей). Это на 30 долларов меньше наушников второго поколения.



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