Стоимость iPhone 11 опустилась в РФ до рекордного показателя

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iPhone 11, выпущенный осенью 2019 года, подешевел в РФ на 35%. Об этом информирует портал Hi-Tech Mail.Ru.

На момент презентации телефон стоил от 60 тысяч рублей. Сейчас iPhone 11 можно приобрести по более низкой цене. Так, на "Яндекс Маркете" она опустилась ниже 39 тысяч рублей.

Известно, что данная модель стала первым смартфоном Apple, который оснастили функцией ночного режима и ультраширокоугольным датчиком с углом обзора в 120 градусов. Система телефона обладает IPS-экраном Liquid Retina HD, чипсетом Apple A13 Bionic и биометрическим сканером Face ID.

Apple продолжает поддерживать смартфон актуальными обновлениями.

Ранее сообщалось, что компания отложила производство очков дополненной реальности на неопределенный срок по техническим причинам. Apple хотела представить устройство сразу после выхода гарнитуры смешанной реальности.

Однако планы изменились, и теперь компания хочет сосредоточиться на более бюджетном аналоге гарнитуры.

В РФ зафиксировали падение спроса на технику Apple

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