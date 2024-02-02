Хакер из Тамбова попытался взломать сайт оборонно-промышленного комплекса

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Житель Тамбова попытался взломать портал оборонно-промышленного комплекса. На мужчину завели уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина 1978 года рождения намеревался получить доступ к сетевому оборудованию, для чего применил вредоносную программу. На данный момент следователи собирают доказательства по данному делу.

В настоящее время законом установлено, что за такое преступное деяние могут назначать принудительные работы, ограничивать свободу или лишать ее на срок до четырех лет. Также могут обязать выплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее силовики задержали в Москве математика Артема Хорошилова, причастного к DDoS-атакам на объекты критической информационной инфраструктуры России. Позже он сознался в содеянном. Более того, мужчина заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Решение об аресте Хорошилова вынес Лефортовский суд Москвы. Его обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации").



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