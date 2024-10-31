Жителя Керчи осудили на 16 лет колонии за госизмену

Фото: 123RF/skycinema

Верховный суд Крыма осудил 46-летнего жителя Керчи за госизмену на 16 лет колонии строгого режима. Кроме того, подсудимому назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

Также ему назначено ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Это наказание будет применено после того, как подсудимый отбудет основное наказание в виде лишения свободы, отметили в пресс-службе.

Процесс по уголовному делу проходил в закрытом режиме, так как в материалах дела есть информация, которая относится к гостайне. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее в Хабаровске россиянина приговорили к 15 годам заключения за государственную измену, диверсию и ряд других преступлений. Отбывать первые три года он будет в тюрьме, а остальную часть – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.