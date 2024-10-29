IT-специалист из московской фирмы получил 13,5 года за госизмену в пользу США

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Мосгорсуд приговорил к 13,5 года колонии строгого режима IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева за государственную измену в пользу США, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Суд признал его виновным и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Мужчина 1977 года рождения имеет двойное гражданство.

Установлено, что Дадобоев, незаконно располагая сведениями, составляющими гостайну, собирался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ. Его задержали в 2022 году при попытке передать собранные секретные материалы. Мужчина признал вину и раскаялся.

Ранее ФСБ задержала в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть человек, в том числе трех подростков, причастных к поджогам железнодорожных объектов и оборудований связи. Против всех задержанных возбудили уголовные дела о теракте.

Кроме того, следователи проводят проверки на наличие в действиях злоумышленников признаков преступления по статье "Госизмена". Во время допроса были получены доказательства, подтверждающие вовлечение граждан в преступную деятельность спецслужбами Украины, за что обещали вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

