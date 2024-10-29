Суд вынес приговор москвичу, который писал соседям записки с угрозами

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Москвич, посылавший соседям записки с угрозами жизни, был приговорен к одному году ограничения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

57-летний мужчина несколько месяцев писал своей соседке сверху записки с угрозами, после чего пришел с ножом к входной двери ее квартиры, где она проживала вместе с малолетним сыном. С помощью видеокамеры, которую установила потерпевшая, она увидела соседа с ножом и не стала открывать дверь.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Теперь ему необходимо соблюдать наложенные ограничения, включая посещение раз в месяц специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Ранее мужчина в Балашихе произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного пистолета во время ссоры с соседями.

По данным правоохранителей, 28 сентября местная жительница сообщила об угрозах со стороны соседа. Между владельцами частных домовладений произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил несколько раз в воздух. В результате инцидента никто не пострадал, оружие было изъято.