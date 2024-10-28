В Челябинске мигранты, убившие подростка, суммарно получили 76 лет колонии

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Челябинской области"

Суд в Челябинске приговорил мигрантов, обвиняемых по делу об убийстве 17-летнего подростка, к срокам от 4,5 до 18 лет колонии, суммарно же фигурантам назначили 76 лет заключения, сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Согласно следствию, в апреле прошлого года из-за публикации в интернете между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт у главного входа торгового центра "Космос", в ходе которого обвиняемый Шахром Миров ударил потерпевшего не менее пяти раз по голове, телу и конечностям, после чего он со своими знакомыми сбежал с места конфликта.

В тот же день, вечером, компании снова собрались на парковке ТЦ. Уточняется, что злоумышленники с угрожающими криками побежали в направлении потерпевших, бросив в их сторону палки и камни. Миров догнал одного из подростков и ударил его ножом, после чего еще трое фигурантов присоединились к избиению пострадавшего, который в результате телесных повреждений скончался на месте.

Мирова приговорили к восемнадцати годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Двое других обвиняемых, помогавших избивать погибшего подростка, получили по 14 лет колонии строгого режима. Четвертый с учетом ограничений из-за несовершеннолетнего возраста был приговорен к 9,5 года колонии общего режима.

Кроме того, двое других фигурантов, которые тоже были несовершеннолетними на момент драки, получили срок 5 лет и 4,5 года соответственно, еще двое мужчин получили сроки по 5,5 года колонии общего режима. Также с каждого из четверых злоумышленников, участвовавших в смертельной драке, взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей в пользу родственников погибшего.

Ранее в Коркинском муниципальном округе Челябинской области задержали подозреваемого в покушении на убийство двоих мужчин. По данным следствия, вечером 24 октября подозреваемый, находясь в доме 66 по Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, находящихся вблизи указанного места. После этого он скрылся.

В СК подчеркнули, что 58-летнего местного жителя оперативно задержали. Следователи регионального следственного управления возбудили против него уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц".