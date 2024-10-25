Мужчина, убивший в Москве писательницу Кирсанову, находился в России нелегально

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Гражданин Киргизии, который убил 78-летнюю писательницу и бывшего преподавателя Театрального института имени Бориса Щукина Раису Кирсанову, по предварительным данным, находился в России нелегально. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее жители многоквартирного дома на Открытом шоссе обратились в полицию из-за подозрительного мужчины, который ходил по подъезду и стучал в двери. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили на одном из этажей дома приоткрытую дверь в квартиру, где неизвестный "наносил удары кулаками в область головы 78-летней хозяйке квартиры". Полицейские сразу же задержали 39-летнего нападавшего. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своих действий.

После нападения пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где у нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и гематомы. Вскоре она умерла в больнице от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "и" части 2 статьи 105 ("Убийство, совершенное из хулиганских побуждений") и части 2 статьи 139 ("Нарушение неприкосновенности жилища") УК РФ. В ближайшее время следствие предъявит злоумышленнику обвинение, а также будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Коркинском муниципальном округе Челябинской области задержали подозреваемого в покушении на убийство двоих мужчин. По данным следствия, вечером 24 октября подозреваемый, находясь в доме 66 по Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, находящихся вблизи указанного места. После этого он скрылся. В СК подчеркнули, что 58-летнего местного жителя оперативно задержали. Следователи следственного отдела по городу Коркино регионального следственного управления возбудили против него уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц".