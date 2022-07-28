Дело о покушении на Авраама Руссо направили в суд

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело о покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении Михаила Демкина, Виталия Джуры и Алексея Трясникова. Заседание по их делу пройдет в Хамовническом районном суде с участием присяжных заседателей.

Действия Демкина квалифицировали по статьям "Покушении на убийство" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия", а Трясникова и Джуры – по статье о "Пособничестве в покушении на убийство".

По данным следствия, в 2006 году Тельман Исмаилов принял решение убить Руссо из-за личных неприязненных отношений. Его охранник нанял за вознаграждение Демкина, Джуру и Трясникова. 19 августа Демкин не менее шести раз выстрелил в Руссо и его охранника. Певец получил четыре ранения левого бедра.

Доказательства причастности к преступлению Демкина удалось получить лишь в 2020 году. При этом сам мужчина скончался в 2014 году.

Ранее суд вынес приговор фигурантам дела о похищении Руссо в 2004 году. Главными подозреваемыми по делу стали телохранитель племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Владимир Гусаков и Эльяр Дамиров. Судом они были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно.

