Суд приговорил Героя России Магасумова к 11 годам колонии

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Луганский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии Героя России подполковника Ирека Магасумова по обвинению в убийстве и хулиганстве. Об этом со ссылкой на адвоката военного Константина Елфимова сообщает РИА Новости.

"Суд приговорил Магасумова к 11 годом колонии строгого режима, лишив звания Героя", – рассказал он.

По данным следствия, в августе прошлого года Магасумов и его сослуживец завели знакомство с двумя девушками в кафе в Луганске. Позже, по версии СК России, они вышли на улицу, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" военный застрелил одну из спутниц.

По версии защиты, курок случайно спустил сослуживец подполковника, проверявший патроны в пистолете, в то время как сам Магасумов несколькими минутами ранее ушел оттуда.

Ранее сообщалось, что по делу Магасумова, СК запланировал 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические и психолого-психиатрические. Делом занимается Главное военное следственное управление СК.

