Суд в Подмосковье арестовал водителя фургона по делу о смертельном ДТП

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд арестовал до 25 декабря водителя микроавтобуса по делу о ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"Видновский городской суд избрал в отношении 22-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Ленинском городском округе, <...> меру пресечения в виде заключения под стражу до 25.12.2022", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в соответствии с ходатайством надзорного органа.

Инцидент произошел утром 25 октября на участке дороги в подмосковной деревне Дроздово. Фургон вылетел с проезжей части и опрокинулся на автобусную остановку, где находилась 16-летняя девушка. Она скончалась на месте.

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