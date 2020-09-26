"Сбер" обвинили в плагиате после презентации нового логотипа

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Магазин часов и ювелирных изделий AllTime подал иск в отношении компании "Сбер" в Арбитражный суд Москвы. Как полагает AllTime, логотип "Сбера" повторяет товарный знак, зарегистрированный в 2018 году.
В AllTime заявили ТАСС, что смешение логотипов "принесет колоссальные убытки" ретейлеру, который просит суд запретить использовать товарный знак и взыскать моральный ущерб в размере 1 млрд рублей.
В пресс-службе Сбербанка ответили, что были готовы к спекуляциям, поэтому провели процедуры проверки и зарегистрировали бренд в соответствии с российским и международным правом.
Ранее Сбербанк объявил о глобальном обновлении, представив экосистему "Сбер" и вошедшие в нее сервисы. В частности, компания презентовала банкоматы с биометрией и новый логотип – круг с галочкой.
Сбербанк официально представил свой новый логотип
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