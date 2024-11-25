Минздрав РФ обжалует прекращение регистрации антибиотика

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Минздрав России планирует обжаловать постановление суда по делу о попытке вывода на рынок препарата по поддельным документам, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Министерство не согласно с постановлением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции", – говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд ранее обязал министерство прекратить регистрацию антибиотика "Биапенем". С соответствующим заявлением в суд обратилась индийская Kopran Research Laboratories Limited. Причиной для этого стало представление ООО "Джодас Экспоим" недостоверных документов и сведений об активной фармацевтической субстанции и ее производителе.

Ранее ученые из Университета Монаша нашли новые вирусы, способные уничтожить супербактерию клебсиеллу. Их нашли в водоемах, которые расположены на землях австралийских аборигенов Вурунтьери.

У вирусов были выявлены различные генетические вариации, способные помочь в борьбе с увеличивающейся устойчивостью бактерий к антибиотикам.

