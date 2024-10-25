Суд арестовал обвиняемого в убийстве сестры в подмосковном Долгопрудном

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве сестры в городе Долгопрудном. Об этом пресс-служба подмосковного главка СК России сообщила в телеграм-канале.

По информации ведомства, 24 октября 2024 года фигурант вместе с сестрой приехал в администрацию Долгопрудненского кладбища. Находясь в здании, мужчина достал нож и два раза ударил родственницу в область шеи. От полученных ранений женщина скончалась. Нападавшего задержали, а по факту убийства возбудили уголовное дело.

В рамках расследования суд арестовал мужчину до 24 декабря этого года включительно. Установлено, что возможным мотивом преступления стал затяжной конфликт между братом и сестрой из-за принадлежащего фигуранту имущества и недвижимости.

Между тем в Омской области 18-летний внук убил бабушку в ответ на ее замечание о громкой музыке. По версии правоохранителей, он сначала избил женщину, а затем несколько раз ударил ее ножом. Молодой человек задержан, против него возбуждено уголовное дело.