Московский суд рассмотрит дело против полицейского о продаже личных данных Дугиной

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Столичный Нагатинский суд рассмотрит уголовное дело, заведенное в отношении инспектора ГИБДД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури, обвиняемых в незаконном распространении личных данных политолога и журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по статьям "Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нагатинский районный суд", – указано в сообщении.

В материалах дела указано, что с февраля по апрель 2022 года Чоудхури опубликовал в мессенджере объявление, в котором требовалось заняться сбором конфидециальной информации. Рыбин нашел необходимые данные, обладая доступом к федеральной информационной системе Госавтоинспекции, и передал их второму фигуранту дела, получив 3 350 рублей.

После этого Чоудхури отправил полученные данные неустановленным лицам, резюмировали в ведомстве.

В конце августа прошлого года Дугина погибла в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Как отмечали в ФСБ РФ, за убийством журналистки стояли спецслужбы Украины, а исполнителем убийства была уроженка Украины Наталья Вовк.

В ведомстве отмечали, что Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью и им удалось снять квартиру в доме, где жила Дугина. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.



"Московский патруль": в суде рассматривают дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной