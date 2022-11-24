18:07Происшествия
Суд арестовал замглавы управления МВД Москвы за организацию незаконной миграции
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Суд заключил под стражу заместителя главы столичного управления МВД Вячеслава Фокина за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа.
Арест продлится минимум до 22 января. При этом сам Фокин вину в совершенном преступлении не признал.
По этому делу также проходят бывший замначальника управления Дмитрий Тахтаулов, предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. По данным следствия, в 2021 году правоохранители получили от подконтрольной предпринимателям организации ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан. При этом документы содержали недостоверные сведения о целях въезда.
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