Суд арестовал замглавы управления МВД Москвы за организацию незаконной миграции

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд заключил под стражу заместителя главы столичного управления МВД Вячеслава Фокина за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа.

Арест продлится минимум до 22 января. При этом сам Фокин вину в совершенном преступлении не признал.

По этому делу также проходят бывший замначальника управления Дмитрий Тахтаулов, предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. По данным следствия, в 2021 году правоохранители получили от подконтрольной предпринимателям организации ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан. При этом документы содержали недостоверные сведения о целях въезда.



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