"Русал" подал иск против Потанина и его компании

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Компания "Русал" подала иск о защите интересов акционеров "Норникеля" в Высокий суд в Лондоне против Владимира Потанина и его предприятия Whiteleave Holdings Limited, сообщается на сайте "Русала".

Претензии "Русала" связаны с неисполнением Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК "Норильский никель". В "Русале" заявили, что под его управлением "Норникель" утратил несколько бизнес-активов, игравших ключевую роль в деятельности группы. Это привело к серьезным убыткам.

Компания требует возмещения убытков, нанесенных деятельностью Потанина, и реализации других средств защиты своих прав. В "Русале" считают, что размер убытков должен определить суд. Что касается главы "Норникеля" то, по мнению компании, им должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями.

В компании добавили, что пытались вступить в переговоры с Владимиром Потаниным для внесудебного урегулирования своих претензий, но эти попытки были безуспешными. В результате "Русал" должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне.

Летом Великобритания ввела санкции против бизнесмена Владимира Потанина.



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