Общий ущерб Крыму от водной блокады составил около 6 трлн рублей – власти

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Общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около 6 триллионов рублей. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, общественная палата республики требует признать за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду в размере 3 триллионов рублей, а ущерб, нанесенный предприятиям, составил более 2,5 триллиона рублей.

Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Позже иски подали Общественная палата Крыма и пострадавшие предприятия республики.

Глава парламента подчеркнул, что украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения украинского кризиса.

Ранее гидролог рассказал, как восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал. Для этого нужно создать насосную станцию, которая станет закачивать ее из Днепра. Специалист объяснил, что напор на головной части канала попросту отсутствует, а вода самотеком туда не поступает.