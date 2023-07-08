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13:18

Общество

В Крыму подадут иск к Украине по возмещению ущерба от энергоблокады

Фото: ТАСС/Владимир Баранов

Второй иск к Украине о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой, сообщил РИА Новости руководитель крымского парламента Владимир Константинов.

"Второй иск будет связан с энергоблокадой. Уверен, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание", – сказал Константинов.

Он отметил, что подсчитать сумму ущерба, нанесенного Крыму энергетической и банковской блокадами, проще.

"По ним мы уже имеем осязаемые суммы. Это, в частности, расходы на строительство энергомоста, траты на покупку генераторов в социальные учреждения и так далее", – уточнил глава парламента.

В июле прошлого года советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявлял, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде полуострова со стороны Украины.

Он отметил, что благодаря СВО удалось преодолеть водную, продовольственную и транспортную блокады, а теперь была устранена и энергетическая.

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