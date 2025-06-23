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23 июня, 18:34

Происшествия

Осужден второй фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы второго фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова – Владимира Боднаря. Об этом РИА Новости заявил представитель инстанции.

Мужчине инкриминировали статьи о приготовлении к теракту и незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. При этом дело слушалось в особом порядке, при котором суд не исследует доказательства, собранные по делу, а наказание не может превышать две трети от максимального срока.

Во время прений прокурор запросил для Боднаря 12 лет лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей. Однако суд приговорил мужчину к 13 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 500 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал вину.

Ранее этот же суд приговорил к 10 годам лишения свободы Оксану Шевченко – еще одного фигуранта данного дела. По информации следствия, Шевченко и Боднарь вступили в созданную Службой безопасности Украины (СБУ) группу. В их задачи входило наблюдение за передвижением служебного автомобиля главы Крыма по Симферополю для совершения покушения.

Спустя время к ним присоединился завербованный украинскими спецслужбами Владимир Ананьев, который также обвиняется в покушении на Аксенова.

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