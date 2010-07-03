Кокорин во время конфликта в кафе был в состоянии аффекта – адвокат

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Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин во время конфликта с чиновником Минпромторга в кафе на Большой Никитской улице находился в состоянии аффекта. Такое заявление сделали адвокаты во вторник в суде, представив доказательства, в том числе заключение психолога.

По данным стороны защиты, "игрок на протяжении нескольких месяцев находился в стрессовом состоянии", передает ТАСС. "Вышеуказанные факторы истощают состояние психики, как следствие, труднее управлять своими эмоциями", – говорится в справке от психолога.

8 октября Кокорин и игрок "Краснодара" Павел Мамаев устроили драку в столичном кафе. От действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Причиной конфликта стали оскорбления расового характера со стороны игроков в адрес Дениса Пака.

17 апреля Пак пришел в Пресненский суд для дачи показаний. Потерпевший подчеркнул, что в кафе было много посетителей, в том числе беременная женщина. Несмотря на шум, он открыл ноутбук и попытался работать. Через некоторое время Пак, согласно показаниям, услышал выкрики: "Gangnam Style!" Сначала он не обращал на них внимания, потому что думал, что это не в его адрес. Убедившись, что реплики адресованы ему, Пак сделал компании замечание, после чего к нему подошли братья Кокорины. Младший из них стал нецензурно ругаться, а старший ударил чиновника стулом, целясь в голову. По словам Пака, "избиение" происходило под крики "езжай в свой Китай", "мы тебя убьем".

Медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы конечностей. Гайсин также получил побои, которые нанес Мамаев.

По делу будут допрошены 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах дела содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.