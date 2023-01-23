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В Москве живодера приговорили к 2,5 года колонии за серийное убийство кошек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Черемушкинский суд столицы.

"Кривякову Олегу Павловичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", – отметили в суде.

Согласно данным следствия, Кривяков убивал кошек на улице из пневматического пистолета. В протоколе уточнили, что двум котам удалось выжить после жестокого обращения. Животных признали вещественным доказательством и оставили у свидетелей.

В СМИ сообщили, что живодер убил порядка десяти котов, однако точная цифра в зале суда не была названа.

Ранее сообщалось, что два подростка из Волгоградской области сняли на видео убийство собаки, после чего опубликовали ролик в Сети. Во время допроса молодые люди заявили, что хотели привлечь внимание пользователей в интернете.

Было установлено, что подростки выкрали собаку с частной территории у знакомой женщины. В отношении живодеров может быть возбуждено уголовное дело.

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