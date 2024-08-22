Суд Москвы избрал меру пресечения еще 5 фигурантам дела об организации фиктивных браков

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения еще пятерым фигурантам дела об организации фиктивных браков и ВНЖ, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Трое из них были заключены под стражу на два месяца, до 8 ноября 2024 года. Еще двоим назначен домашний арест.

Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Суд также арестовал преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда. Он был задержан правоохранителями 21 августа.

По версии следствия, они, являясь участниками организованной группы, за денежное вознаграждение организовывали фиктивные браки. Сейчас следствие устанавливает личности обратившихся к нему.

