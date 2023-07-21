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17:28

Происшествия

Следствие попросило арестовать Стрелкова по делу об экстремизме

Фото: телеграм-канал "112"

Бывшего министра обороны Игоря Стрелкова доставили в зал Мещанского районного суда и поместили в "аквариум" в зале заседаний, сообщает РИА Новости.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в суде.

Отмечается, что ему предъявили обвинения в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

При этом суд отказался рассмотреть ходатайство об аресте Стрелкова в закрытом режиме.

Ранее стало известно о задержании Стрелкова. Как рассказала его жена Мирослава Регинская, экс-министра обороны ДНР задержали сотрудники Следственного комитета в 11:30. Регинская добавила, что узнала о задержании от консьержа в их доме.

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