Адвокат Игоря Стрелкова пока не знает причину его задержания

Фото: ТАСС/Михаил Воскресенский

Адвокат бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Александр Молохов пока не знает причину задержания своего клиента. Об этом сообщает ТАСС.

"Куда увезли (Стрелкова), пока не знаем. Причина задержания тоже пока неясна", – сказал юрист в беседе с агентством.

Между тем в комментарии РИА Новости Молохов предположил, что Стрелкова задержали по статье о возбуждении ненависти или вражды. По его словам, экс-министра обороны ДНР задерживали сотрудники СК РФ, сейчас юристы пытаются определить его местоположение, чтобы оказать помощь.

О задержании Игоря Стрелкова ранее в пятницу, 21 июля, сообщила его супруга. По словам женщины, ее мужу предъявили обвинение в экстремизме. При этом сама она узнала о случившемся от консьержа в их доме.

